Greenpeace : TotalEnergies émettrait 4 fois plus de gaz à effet de serre qu’annoncé

«Sa responsabilité dans la crise climatique est bien plus importante que ce qu’elle veut bien reconnaître», dénonce François Chartier, de Greenpeace. Selon lui, les ambitions du groupe d’atteindre la neutralité carbone en 2050 sont «carrément fantaisistes». La suspicion d’une sous-estimation est renforcée, selon Greenpeace, par la comparaison avec le bilan du britannique Shell, 3,6 fois plus élevé que TotalEnergies alors que sa production de pétrole et gaz est seulement 1,22 fois supérieure et ses ventes de pétrole 1,6 fois plus importantes. Alors que les méthodologies de bilan carbone sont complexes et discutées, Greenpeace affirme que son chiffrage, «sans prétendre à une vérité absolue», est une «contribution au débat».