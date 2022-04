Cosmétiques : Touche-à-tout, Paris Jackson se lance dans l'industrie de la beauté

La jeune femme de 24 ans semble avoir vaincu un grand nombre de ses démons et ne s'interdit rien: elle fait de la musique et s'est imposée dans la mode. Elle signe son premier partenariat avec une marque de cosmétiques.

Inclassable, elle adopte des looks barrés ou des intemporels élégants: Paris Jackson n'est jamais vraiment là où on l'attend et c'est un peu sa philosophie.