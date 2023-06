Association en France: Touché par les enfants malades, Zinedine Zidane ne peut retenir ses larmes

«J'ai des enfants qui sont bien portants et votre histoire me touche parce qu'on n'imagine même pas...», a-t-il indiqué, la voix tremblante, avant d'ajouter: «Là c'est compliqué pour moi mais ça va passer». Et de conclure, les larmes aux yeux: «Je vais tout faire pour accompagner tout ce projet et toutes ces familles (…) Vous avez choisi la bonne personne et je vais vous soutenir à fond». Le footballeur a expliqué son émotion par sa propre histoire: «Perdre un enfant, c'est la chose la plus terrible qui existe. J'ai perdu un frère. Et je sais que c'est dur». Farid Zidane – de 7 ans son aîné – est décédé en 2019 des suites d'un cancer.