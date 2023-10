Hanouna renforce la sécurité de son plateau

Qu’on se le dise, Cyril Hanouna ne veut plus de petits rigolos qui font irruption durant son émission. Mardi 17 octobre, deux semaines après le «happening» du vidéaste Théo Audace , le présentateur a affirmé que la sécurité du plateau avait été revue. «On a eu un jeune homme qui s’était levé dans le public et qui avait fait une petite blague. Sachez-le, maintenant, pour ceux qui viennent (ndlr: assister à «TPMP»), ne le faites plus. J’ai donné des consignes extrêmement strictes aux agents de sécurité», a averti Cyril Hanouna, le ton grave.

L’animateur phare de C8 a ensuite précisé que cela pouvait même être «dangereux» de contrevenir aux règles nouvellement établies: «Les blagues, les gens qui se lèvent, qui veulent faire quelque chose, qui veulent me parler, laissez tomber. La vigilance est accrue, la sécurité est très, très importante pour entrer ici. Il y a des agents là, dehors et partout. On n’a pas envie que ça se passe mal et qu’il y ait un événement tragique à cause d’une mauvaise blague.»