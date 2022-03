Etudes des chimpanzés – Touchez le nez du singe pour savoir ce qu'il ressent

Études des chimpanzés : Touchez le nez du singe pour savoir ce qu'il ressent

Une étude suisse sur des chimpanzés d’Ouganda a permis de déterminer l’état de stress ou de quiétude de chimpanzés en fonction des situations.

Une étude de l’Université de Neuchâtel, en Suisse, a été menée entre 2019 et 2021 pour déterminer, grâce à une caméra thermique, les émotions des chimpanzés. Les images ont permis de capter l’état de stress ou de quiétude de chimpanzés sauvages d’Ouganda. «Les résultats viennent d’être publiés cette semaine dans la revue Scientific Reports», a signalé l’établissement, jeudi. L’étude a été menée par une primatologue au Laboratoire de cognition comparée et journaliste scientifique.

Les chimpanzés sauvages ont été filmés dans plusieurs situations où ils étaient en interaction avec leurs congénères. La température du nez des primates a révélé leur état émotionnel. «Lorsqu'une situation stresse un chimpanzé, son sang irriguera ses parties corporelles les plus utiles pour fuir ou combattre la source de ce stress. Ainsi, le sang ira prioritairement vers le cœur et les muscles. La température du nez sera plus basse lors d'une situation plus stressante que réconfortante. Cette méthode qui est non invasive peut donc être utilisée sur des animaux à l’état sauvage», a déclaré la primatologue.