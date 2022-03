Argentine : Toujours aucune trace du sous-marin disparu

Le sous-marin San Juan et ses 44 membres d'équipage restent toujours introuvables, 13 jours après leur disparition. Les chances de survie sont désormais «quasi-nulles».

Toujours dans l'attente de nouvelles

Un incident semble être survenu lorsque de l'eau de mer est entrée dans le navire par le schnorkel, tube qui permet aux sous-marins équipés de moteurs diesel, comme le San Juan, de faire fonctionner ces moteurs tout en étant en immersion, en évacuant les gaz d'échappement et en aspirant de l'air frais.

«L'entrée d'eau de mer par le système de ventilation vers le réservoir de batteries numéro 3 a provoqué un court-circuit et un début d'incendie», indique le texte révélé par les médias argentins lundi soir. «Batteries de proue hors service», ajoute-t-il. Le message du sous-marin indique ensuite que le bâtiment «navigue pour le moment en immersion» et qu'il tiendra le commandement informé.

«C'est un jour d'attente de plus. Ce sont des moments décisifs. Nous sommes tous ensembles et unis pour nous donner de l'espoir et de la force», a confié la sœur d'un des marins, Martha Vallejos. Les experts estiment que les probabilités de retrouver l'équipage vivant son quasi-nulles.