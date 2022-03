Bilan 2012 : Toujours plus de BD avec 5 565 albums distribués

En 2012, pour la 17e année consécutive, la bande dessinée a battu tous ses records avec

5 565 albums parus.

Outre la parution de milliers d'albums, la BD triomphe aussi dans les festivals, comme celui de Contern. Editpress

La distribution en Europe de bandes dessinées dans les librairies francophones ou via Internet a progressé en 2012 pour la 17e année consécutive avec 5 565 albums diffusés, malgré un contexte économique et social morose, selon le rapport annuel de l'ACBD. En augmentation de 4,28 % par rapport à 2011, soit 238 titres de plus, «les acteurs du 9e art sont toujours aussi dynamiques mais cette prolifération de nouveautés (4 109 albums), destinées à un public atomisé, complique la gestion des stocks et la visibilité des albums en librairie», souligne Gilles Ratier, secrétaire général de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD).

Les locomotives du secteur ont du mal à retenir leur public, les parts de marché sont de plus en plus dures à maintenir ou à conquérir et «les tentatives de transfert vers les nouveaux supports numériques ne sont pas encore à maturité», ajoute le rapport. Le marché reste aussi fortement polarisé. Quatre groupes dominent, assurant 44,87 % de la production alors que 326 éditeurs ont publié des BD en 2012 (316 en 2011).

Le groupe de Guy Delcourt reste le plus gros éditeur d'albums avec 906 titres, soit 16,28 % de la production annuelle et le deuxième plus important en termes de chiffre d'affaires. Le groupe Média-Participations est certes le plus important sur le plan économique, mais il n'est plus qu'en deuxième position côté production: 783 titres (14,07 % de la production) ont été publiés sous ses filiales: Dargaud, Dargaud Benelux, Kana, Le Lombard, Dupuis, Blake et Mortimer, Lucky Comics.