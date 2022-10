Pandémie: Toujours plus de cas de Covid au Luxembourg

Toutes les classes d'âge sont concernées par la hausse du taux d'incidence passé à 465 cas pour 100 000 habitants, à l'exception des enfants âgés de 5 à 9 ans. Parmi les signaux d'alerte, une hausse de 115% de l'incidence chez les personnes très âgées (90 ans et plus) ainsi que +66% chez les 85-89 ans. Rappelons que ces personnes sont plus enclines à développer des formes graves.