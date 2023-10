Toujours plus de colis et moins de courriers distribués au Luxembourg

Les colis représentent une part de plus en plus importante des marchés postaux.

Les services postaux au Luxembourg ont généré un chiffre d'affaires de 194,2 millions d'euros en 2022, en hausse de 1,1% par rapport à l'année précédente, selon le rapport de l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) publié lundi. Sur ce chiffre, les services courrier restent majoritaires, mais de moins en moins, car les services colis continuent à grignoter des parts de marché. En effet, sur le chiffre d’affaires global, les services courrier représentent 104,8 millions d'euros, en baisse de 6% sur un an, et les services colis totalisent 89,4 millions d'euros (+11%).

Globalement, les services colis pèsent désormais 46% du secteur postal en 2022, contre 35,4% en 2019. En tout, 16,55 millions de colis ont circulé au Luxembourg l'année dernière, 7,8% de plus qu'en 2021. Une très large majorité (13,24 millions de colis) de ces paquets sont arrivés au Luxembourg depuis un pays étranger (+7,6% sur un an), ce segment soutenant largement la croissance des colis. L'ILR explique cette tendance par le développement du commerce électronique.

23 prestataires pour les colis

Côté courrier, 139,76 millions de lettres ont été envoyées au Luxembourg en 2021, une chute de 8,5% sur un an. L'ILR prévient: «Cette baisse du trafic s'accentue et se poursuivra». Contrairement aux colis, les trois quarts des lettres restent au pays et ne passent aucune frontière. De 2019 à 2022, le trafic du courrier baisse en moyenne de 5,7% par an.