Carte sanitaire: Toujours plus de frontaliers hospitalisés au Luxembourg

De plus en plus de non-résidentes viennent accoucher au Luxembourg.

De plus en plus de frontaliers choisissent de se faire hospitaliser au Luxembourg. C’est ce qu’indique un volet de la dernière «carte sanitaire», le rapport qui dresse tous les deux ans un état des lieux détaillé du secteur hospitalier au Luxembourg. En 2019, les hospitalisations de patients frontaliers représentaient 8% du total des séjours dans des hôpitaux luxembourgeois (11 411). Ce chiffre est en augmentation constante depuis 2010, où la part des patients frontaliers était de 5,3% (6124 séjours). Entre 2010 et 2019, le nombre de patients non-résidents hospitalisés a doublé.