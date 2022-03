Au Luxembourg : Toujours plus d’élèves dans les cours de langue

LUXEMBOURG – L’Institut national des langues (INL), qui célèbre son 10e anniversaire, dispense en premier lieu des cours de français et de luxembourgeois.

L’INL, créé par une loi du 22 mai 2009, répartit les élèves dans 878 classes, avec des cours dispensés par 127 professeurs. Les langues les plus demandées restent le français (37% du total) et le luxembourgeois (34%). Concernant le profil des élèves, les plus représentés sont les 25-34 ans.