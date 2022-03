Tour de France: des coureurs seront avertis pour dopage

Une dizaine de participants vont recevoir une lettre en main propre, vendredi soir, de la part de l’Agence française de lutte contre le dopage, révèle Le Monde.

Assistera-t-on de nouveau à un festival de révélations de dopages, comme lors des éditions précédentes (affaire Landis en 2006, Rasmussen et Vinokourov en 2007? Cette année, le ménage a peut-être été fait avant même le départ de la course, avec l’éviction de l’équipe Astana de Contador et celle de Tom Boonen, écarté à cause d’un contrôle positif à la cocaïne.