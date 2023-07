Le maillot jaune ne cache pas son amour pour le vin

Jonas Vingegaard, tenant et leader du Tour de France, n’est évidemment pas là pour rigoler. Cela se sent lors de ses interventions médiatiques, aussi brèves que quotidiennes. Le maillot jaune est en effet «condamné» à répondre tous les jours aux questions des médias - tout comme son rival Tadej Pogacar, porteur quant à lui du maillot blanc de meilleur jeune.

À propos de jaune et de blanc, Jonas Vingegaard a été invité jeudi à sortir de ses rails habituels, en termes de communication. Au cœur de considérations passe-partout à propos de l’état de ses jambes («Je me sens bien») et de celles de son rival slovène («Il faut lui demander»), le Danois a tout d’un coup été interrogé sur sa relation… au vin. Il faut dire que la 12e étape venait d’arriver à Belleville-en-Beaujolais, après avoir sillonné longuement à travers les coteaux de Juliénas ou de Morgon.