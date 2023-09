Hugo Clément filme une décharge cachée derrière un hôtel de luxe

Des chaussons à usage unique, des paquets de chips et des briques de lait font partie du tas de déchets immortalisé par le Français de 33 ans, habitué à dénoncer scandales et aberrations écologiques sur ses réseaux sociaux et dans des reportages. Dans cette vidéo – filmée pendant le tournage d’un prochain numéro de l’émission «Sur le front» dont la date de diffusion sur France 5 est pour l’instant inconnue – on voit aussi des vaches chercher de la nourriture parmi les déchets, constitués en grande partie de plastique (voir encadré à la fin de l’article).