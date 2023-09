Gand, une jolie flamande pleine de vie

Au nord-ouest de la Belgique, à la confluence de la rivière Lys et du fleuve Escaut, Gand est aussi belle que sa consœur flamande Bruges. Surtout à la nuit tombée, quand ses édifices Renaissance, mis en scène par un somptueux jeu de lumière, se reflètent dans ses canaux. Mais la jolie belge a aussi pour elle la pétillance d’une ville universitaire.

Le centre historique médiéval s’explore facilement à pied, à vélo ou au fil de l’eau, à bord d’un bateau à moteur. Son panorama se contemple en haut du beffroi, sous le dragon doré, la mascotte de Gand. Pour se couper du présent, il faut pénétrer dans le château des Comtes, qui trône sur son île au cœur de la ville ou arpenter le quai aux Herbes et son enfilade de maisons d’époque variées. Autre splendeur gothique, la cathédrale Saint-Bavon fait office de coffre aux trésors dont le plus grand est «L’Agneau mystique», chef-d’œuvre de renommée mondiale des frères Van Eyck aux couleurs moirées.

Des visistes dédiées à l'art urbain

Il sera donc aisé de trouver un établissement au charme décalé pour aller faire descendre un waterzooï avec une bière bien fraîche et se régaler de douceurs chocolatées.

Un énigmatique château à explorer

Majestueux et vaguement inquiétant, le château des Comtes trône sur son île au cœur de Gand. À l’ombre de ses épaisses pierres et au détour de ses escaliers en colimaçon, le visiteur découvrira le corps de garde, les remparts, le donjon, la résidence des comtes et les écuries. Dans l’ancien garde-manger, c’est une scène assez glauque qui s’ouvre au regard, le cabinet du bourreau est une collection d’anciens instruments de torture.