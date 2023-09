Tourisme: Voici le meilleur hôtel du monde

Les immenses et luxuriants jardins sont l’une des marques de fabrique de l’hôtel Passalacqua, construit au milieu du XVIIIe siècle. Même s’il n’a ouvert ses portes au public que depuis juin 2022, il vient d’être élu meilleur hôtel du monde. RUBEN ORTIZ

Le «meilleur hôtel du monde» s'appelle le Passalacqua. Situé sur les rives du lac de Côme, à Moltrasio (Italie), il occupe la première place du classement «50 Best». L’établissement n’est pourtant ouvert au public que depuis juin 2022.

L'élégante architecture avec stuc et peintures au plafond date du milieu du XVIIIe siècle. Les chambres et suites ne lésinent pas sur le faste. L'intérieur de l'hôtel transporte le client dans une autre époque.

Construite à l’origine sur les vestiges d’un ancien monastère par la famille Odescalchi et agrandie plus tard par le comte Andrea Passalacqua, la bâtisse date de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans les 25 chambres, réparties sur trois bâtiments, on n’a pas lésiné sur le luxe.

Qui désigne les lauréats?

Organisé par le magazine britannique Restaurant Magazine et sponsorisé par divers acteurs du secteur agroalimentaire et art de vivre, ce classement en ligne, qui a vu le jour en 2002, récompense chaque année les meilleurs bars et restaurants du monde. Depuis cette année, les meilleurs hôtels y sont également intégrés.

Le jury est constitué de quelque 580 experts du domaine de l’hôtellerie, dont 50% de journalistes touristiques. L’autre moitié est représentée par des hôteliers et des touristes de luxe qui forment ensemble la World’s 50 Best Hotels Academy. Et manifestement, l’Europe semble les impressionner. En effet, sur les 50 hôtels qui figurent au classement, 21 se trouvent sur le Vieux-Continent.