Le Grand-Duc va rencontrer la population cette année et en 2027. Les dates sont fixées.

Tournée au Luxembourg : Où se déplacera le Grand-Duc dans les prochains mois?

Pour cette année, la Cour a annoncé trois visites à travers le pays. Editpress/Fabrizio Pizzolante

Dans son discours de Noël, le Grand-Duc Guillaume a annoncé une nouvelle série de «Joyeuses Entrées». L'objectif de ces visites est de maintenir un échange avec la population, aux quatre coins du pays, indique un communiqué de la Cour, ce mardi matin.

Pour l'année 2026, les rencontres suivantes sont fixées:

4 avril: Esch-sur-Alzette

10 juillet: Troisvierges

2 octobre: Wormeldange

Pour 2027, des visites sont prévues dans les communes de Beckerich et Mersch, mais les dates exactes ne sont pas encore déterminées.

Selon la Cour grand-ducale, l'organisation des programmes respectifs incombe aux villes et communes, qui peuvent également collaborer avec des acteurs locaux et régionaux. «Ainsi, les manifestations bénéficieront d'un ancrage régional le plus fort possible».

Les visites de la veille de la fête nationale sont également déjà fixées: le 22 juin, Guillaume et Stéphanie se rendront à Differdange et à Ettelbruck.

