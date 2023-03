Tous en formation pour célébrer la Saint-Patrick au Luxembourg

La Saint-Patrick, c'est ce vendredi

Le Céilí se tiendra lui samedi au centre culturel du 34, rue Lavandier, à Hollerich. Un Céilí pour les enfants est prévu de 14 h 30 à 16 h 30. Et pour les grands, ça démarre à 19 h 30. Tout le monde est invité à danser. «Les danseurs qui connaissent déjà vous montreront les pas. Après, si vous distinguez plus ou moins la gauche et la droite et que vous avez un peu de rythme, c’est facile», rassure Fergal O’Hannrachain. «Le Céilí c’est socialisant et amusant. On croise toutes nos connaissances. "It’s a good craic", comme on dit en Irlande», conclut le trésorier.