Au Luxembourg: Tous les ans, ce forain vient à la Schueberfouer depuis… l'Australie

Il y a plus de 10 ans, il a fait le choix de partir en Australie. «J’avais envie de découvrir le monde et de m’ouvrir l’esprit. J’ai donc quitté le froid, mais aussi un pays avec des gens qui ont un cœur chaud». Il fait quand même le trajet pour revenir sur la Schueberfouer. «La foire me permet de revoir mes anciens collègues, mais aussi de remettre un pied en Europe». L’événement de la fin de l’été constitue un incontournable: «C’est un rendez-vous que je ne manque pas, c’est une foire que j’ai dans le sang».