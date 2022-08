Au Luxembourg: Le prix du litre de diesel va baisser de près de 10 centimes!

Tous les carburants coûteront légèrement moins cher à partir de mardi au Luxembourg. Le prix du sans plomb 95 connaîtra la baisse la plus importante (-1,1 centime) et le litre coûtera 1,731. Le sans plomb 98 sera affiché à 1,965 euro (-0,9 centime) et le diesel à 1,811 euro (-0,5 centime).