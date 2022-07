Au Luxembourg: Les prix de tous les carburants à la hausse

Ce n'est pas une forte hausse, mais elle est généralisée à tous les carburants et entrera en vigueur à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. L'augmentation la plus importante est à mettre au compte du gasoil, qui prend 2,8 centimes, tandis que le sans plomb 95 augmente de 1,1 centime et le 98 de 1,5 centime.