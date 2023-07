Tous les élèves héritent du même mot de passe, très mauvaise idée

La porte ouverte au piratage

«C’est terriblement peu sûr et vous venez d’inviter tous les comptes des élèves à se faire pirater», a répondu une maman, après avoir reçu l’e-mail. Elle a raconté au site spécialisé TechCrunch avoir tenté de reconfigurer le mot de passe de son fils, mais que cela n’avait pas été possible. «Mon fils et moi avons pu nous connecter à plusieurs comptes Google de ses camarades, ce qui nous a permis d’accéder à tous les e-mails, devoirs, travaux de classe – tout ce qui était sauvegardé sur Google Drive (documents, feuilles de calculs et présentations)», a-t-elle détaillé.