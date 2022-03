Tous les jeunes ne sont pas des «binge drinkers»

L'enquête Espad (European School Survey on Alcohol and Other Drugs) est menée tous les 4 ans dans plus de 35 pays européens auprès des élèves âgés de 16 ans. Réalisée en France sous la responsabilité de l'OFDT et de l'Inserm, elle a été renouvelée au printemps 2007 dans 202 établissements, auprès de quelque 2 800 élèves.