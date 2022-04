Nora Back – «Tous les jours, nous préparons la mobilisation sociale»

Nora Back, présidente de l’OGBL: Nous avons été confirmés dans notre position, les militants et délégués étaient unanimes. Sur les salaires et l’index, il n’y a aucun doute chez nous, cela figure parmi nos principales revendications.

Nous préparons tous les jours la mobilisation sociale, en informant le grand public. Cela passe par la distribution de tracts dans les zones où passent les travailleurs: les gares, les zones industrielles et commerciales, etc. L’OGBL a aussi organisé des réunions avec des délégués du personnel, afin qu’ils parlent du sujet dans leurs entreprises. Nous recevons des échos positifs.

Bien sûr, car ils sont les plus lésés par les annonces et ne sont pas toujours au courant de ce qui se trame. Nous sommes déjà allés à leur rencontre à Thionville, Hayange et même Metz. Et nous allons continuer.