En Corée du Nord : Tous les malades du Covid sont officiellement «guéris»

La Corée du Nord n’a fait état vendredi d’aucune personne «souffrant de fièvre», pour la septième journée consécutive, et affirmé que toutes les personnes ayant souffert du Covid dans le pays sont désormais guéries. «Aucun nouveau cas de fièvre n’a été signalé la semaine dernière et tous ceux qui ont reçu un traitement se sont rétablis», a rapporté vendredi l’agence officielle KCNA. Le terme de «patient fiévreux» est employé par les autorités nord-coréennes pour désigner les personnes contaminées par le coronavirus à cause, selon certains, d’un manque de tests de dépistage.