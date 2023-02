Selon le Statec: Tous les ménages ont gagné (plus ou moins) du pouvoir d'achat

Les mesures ont permis de réduire la pression sur le poste énergie qui pèse en temps normal davantage sur les budgets les plus modestes. DPA

Le constat du Statec va sans doute en faire bondir plus d'un: «Le ménage moyen verrait son pouvoir d’achat s’accroître en 2022 et 2023 par rapport à 2019 avec ou sans mesures tripartites». Beaucoup moins sans un coup de pouce du gouvernement mais il augmenterait quand même. Après la première salve de mesures liées à la tripartite de mars 2022 (dont notamment le report de la tranche indiciaire d'avril 2022 et la baisse de 7,5 centimes/litre sur les carburants), un ménage moyen aurait vu son pouvoir d'achat grimper de 12 euros en 2022.

En revanche, les ménages les plus vulnérables auraient vu leur pouvoir d'achat reculer fortement: -380 euros pour les ménages modestes et -419 euros pour les plus modestes. Les mesures qui ont été mises en place dans les semaines suivantes (notamment pour limiter l'explosion des prix de l'énergie) ont permis d'inverser la tendance: un gain de pouvoir d'achat de 150 euros par rapport à 2019 pour les plus modestes fin 2022, de 1 081 euros pour les ménages modestes. La classe moyenne a engrangé 2 137 euros de plus.

Ce qui fait dire au Statec que ces mesures ont «un effet redistributif» parce que «le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes augmente alors que celui des ménages plus aisés est freiné».

Notamment parce qu'elles ont permis de réduire la pression sur le poste énergie qui pèse en temps normal davantage sur les budgets les plus modestes (8%) que sur celui des plus aisés (3%). Sans le bouclier sur les prix de l'énergie, ce poste aurait pesé 12% dans le budget des plus vulnérables (5% dans celui des plus aisés).

Parce que sans ces mesures, note le Statec, la facture d'électricité aurait bondi de près de 50% en janvier 2023, celle du gaz de 93% en octobre 2022, de 10% en novembre 2022 et de près de 30% en janvier 2023.

Comment le pouvoir d'achat va-t-il évoluer en 2023? Selon le Statec qui s'appuie sur une inflation à 3,4% en 2023 et le déclenchement de trois tranches indiciaires, tous les ménages devraient voir leur pouvoir d'achat augmenter grâce aux mesures: +1 023 euros par rapport à 2019 pour les plus modestes, +2 049 euros pour les modestes, +3 505 euros pour la classe moyenne, +4 600 euros pour les ménages aisés et +7 903 euros pour les plus riches.

Des gains de pouvoir d'achat sans doute sous-évalués