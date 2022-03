Retour à la normale : Tous les naufragés seront de retour au bercail vendredi

LUXEMBOURG - Luxair s’est démené pour rapatrier tous ses passagers bloqués à cause du nuage de cendres. 75% seront rentrés ce mercredi soir. Le reste le sera d’ici deux jours.

Sur les 4 303 passagers recensés par la compagnie, 3 300 auront foulé le sol luxembourgeois d’ici ce mercredi soir. 400 autres le feront jeudi et le reste vendredi. Pour cela, Luxair a effectué 30 vols spéciaux et mobilisé 8 vols charters et 50 bus.