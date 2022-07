Chaleur au Luxembourg : Tous les parkings autour du Lac de la Haute-Sûre complets

La police annonçait déjà à la mi-journée que les parkings les plus proches des plages, payants, étaient occupés. Elle indique peu avant 16h que même les parkings gratuits de la N27 sont pris. Les autorités conseillent donc désormais aux automobilistes d'éviter complètement le secteur et de trouver des moyens alternatifs pour venir. Les bus 535, 624, 627 et la navette du lac (ligne 690) circulent par exemple dans la zone.

Et si vous êtes tenté de vous garer à l'arrachée pour être plus près de l'eau, vous risquez bien de rentrer avec une amende, ou pire. La police rappelle en effet que les voitures ne peuvent être garées qu'aux endroits prévus pour ça et qu'elles ne doivent surtout pas bloquer les voies de sortie et d'accès des véhicules de secours.