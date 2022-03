Mickaël Vendetta : «Tous les ploucs ont voté Hollande»

Mickaël Vendetta a pété un câble mercredi soir sur sa page Twitter. Entre insultes et mises en garde, le «beau gosse» n’y est pas allé de main morte.

Après avoir annoncé qu’il partirait payer ses impôts au Luxembourg , Mickaël Vendetta s’est emporté sur Twitter. Il s’en est pris à ses détracteurs et à ceux qui ont voté Hollande.

Sans aucune retenue et à priori très contrarié, l’inventeur de la «bogossitude» s’est adressé avec provocation à ses abonnés, a révélé le site de Stephanelarue. Son but: faire le ménage sur son compte et se débarrasser des personnes médisantes qui le suivent mais aussi de ceux qui ont voté François Hollande. Il faut dire que Vendetta n’est pas très copain avec le nouveau président. Pour rappel, avait même annoncé qu’il quitterait la France si ce dernier était élu.