Les FrancoFolies se préparent à Esch: «Tous les voyants sont au vert pour les Francos 2023»

1 / 9 Le site des Francofolies se prépare, au cœur du parc communal Gaalgebierg, à Esch. Editpress/Julien Garroy Les concerts se déroulent de vendredi à dimanche. Editpress/Julien Garroy Jusqu'à 9 000 spectateurs par jour sont attendus. Editpress/Julien Garroy

Les Francofolies d'Esch-sur-Alzette sont dans les starting-blocks! Le site est actuellement en pleine construction et les organisateurs ont fait le point sur l’événement, ce mardi, en plein cœur du parc municipal Gaalgebierg. «On est très excités, car tout se monte bien», souligne d’emblée Loic Clairet, coordinateur général du festival. «Le public et les artistes répondent présents, donc on peut parler d’excitation. On attend!».

Mais à quoi peut-on s’attendre par rapport à la précédente et deuxième édition des Francofolies eschoises? «Une pleine jauge du public (9 000 festivaliers par jour) et des artistes de plus en plus importants», se félicite Loic Clairet. «DJ Snake, Angèle et Orelsan, c’est quand même de ''l’assez gros''. Et puis, plein de pépites et de découvertes. Un site qui s’est agrandi avec des nouveautés artistiques, des mini-discothèques,… On a bien amélioré l’espace pour les enfants pour pouvoir accueillir toute la famille».

«Difficile de mettre un chiffre»

À quelques jours des élections communales de dimanche et du festival, l’échevin de la Culture Pim Knaff joue quand à lui carte de la sérénité. «On a une bonne équipe qui travaille sur cet événement toute l’année pour mettre ce festival en musique», reconnaît-il. «On a une belle équipe de bénévoles qui nous soutient. Le beau temps est au rendez-vous, tout devrait bien fonctionner».

«Notre idée de base, c’était de proposer un festival de haute qualité écologique», rappelle Pim Knaff, «et on y arrive progressivement. On est complet le samedi, on le sera aussi dimanche. C’est difficile de mettre un chiffre sur cet événement, mais dans notre budget, on consacre 1,4 million aux Francos. On n’a pas tout utilisé en 2022. Une certaine somme reste donc disponible pour attirer certains artistes en payant des avances».

«On a capitalisé sur 2022»

Directeur artistique et programmateur des Francos, Pierre Pauly voit tout le travail mené depuis plus d’un an se concrétiser. «On est assez excités», nous a-t-il confié, car «tous les voyants sont au vert. Les ventes de billets sont au beau fixe et l’ambiance est bonne au sein des équipes. C’est le démarrage de l’euphorie».

«L’année dernière, en 2022, on a essayé de capitaliser au maximum sur cette édition avec des photos et des vidéos pour convaincre en direct des agents pour 2023», reconnaît Pierre Pauly. «On a de très bons retours et les artistes commencent à parler entre eux de la qualité des Francos d'Esch-sur-Alzette».