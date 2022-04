Élections en France: Le Pen et Macron ont tous les deux voté

Le président sortant Emmanuel Macron s'est largement qualifié pour le second tour de la présidentielle dimanche, avec un score de 27,6% à 29,7% des suffrages exprimés, devant la candidate RN Marine Le Pen, entre 23,5% et 24,7%, selon les premières estimations des instituts de sondage à 20h.

Donné troisième, le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon est donné entre 19,8 et 20,8%, devant Eric Zemmour (Reconquête!), entre 6,5% et 7,1%, l'écologiste Yannick Jadot entre 4,4% et 5% et la candidate LR Valérie Pécresse entre 4,3% et 5%.