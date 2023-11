Toussaint au Luxembourg: En fleurissant la tombe, «je lui montre que je suis encore là»

De nombreuses familles sont allées, ce mercredi, fleurir la sépulture de leurs proches au cimetière. «C'est une tradition de venir se recueillir à la Toussaint», relatent Pascal et Marinella de Burmerange. «Même après leur mort, ils vivent encore dans nos cœurs. Si on est là et avec cette éducation, c'est grâce à eux», confient Stéphanie et Céline, de Differdange, à propos de leurs grands-parents.