«Tout a commencé quand j'ai entendu Prince à la radio»

ESCH-BELVAL - La Rockhal lui accorde le feu vert, ce dimanche. L'occasion d'apprendre à connaître Jamie Lidell.

L'essentiel : Comment vous êtes-vous décidé pour un son plus organique sur votre dernier album, «Jim»?

Jamie Lidell: Ça s'est fait naturellement. J'ai fait les préenregistrements avec mon ami Mocky à Berlin. On a joué pendant trois ans sans vraiment de but précis, jusqu'au au jour où, histoire de respecter un délai, on est partis en studio, à Los Angeles, enregistrer avec de sacrés musiciens.