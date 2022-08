Tourisme : Tout beau, tout neuf, le célèbre funiculaire de Hong Kong a rouvert

Le célèbre funiculaire qui permet de se rendre au pic Victoria, offrant une vue imprenable sur Hong Kong, a rouvert samedi après un an de travaux. Les touristes ne sont cependant toujours pas de retour en raison des mesures de lutte contre le Covid. Le funiculaire, qui a vu le jour en 1888, attirait autrefois plus de six millions de visiteurs par an, selon son exploitant.