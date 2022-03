Tout ça parce que son permis n'était pas en règle

POMMERLOCH - Un homme a forcé mardi soir un barrage de police mis en place après le braquage de la station-service de la ville. Résultat: une course-poursuite et des coups de feu.

Il ne faisait pas bon circuler sur les routes entre Pommerloch et Wiltz mardi soir aux alentours de 22h. Et pour cause, la police était sur les dents après que la station-service de Pommerloch ait été dévalisée par deux hommes aux alentours de 21h.