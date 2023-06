Tout ce qu'il faut retenir des résultats tombés dimanche soir

Diekirch, Differdange, Clervaux, Bettembourg, Echternach etc. Plusieurs communes d’importance risquent de connaître un changement de bourgmestre ces prochains jours. Il faut évidemment attendre les résultats des négociations de coalition, qui réservent parfois quelques surprises, mais des sortants ont subi la loi des urnes.

Le LSAP tire son épingle du jeu. En tête à Esch, les socialistes ont aussi raflé Differdange, Bettembourg, où Roby Biver arrive en tête, ou encore Wincrange, via le député Carlo Weber. Tout en conservant la majorité absolue à Dudelange, avec Dan Biancalana, et en récupérant celle de Rumelange, grâce à Henri Haine. «Les résultats sont bons, nous avons réussi à convaincre, pas seulement dans le sud, grâce à des équipes jeunes», dit Francine Closener, présidente du parti. Elle salue des résultats «historiques, notamment à Ettelbruck».

Dur pour les écologistes

La soirée a en revanche été difficile pour Déi Gréng. En plus de s’effondrer à Differdange, le parti ne progresse pas dans la capitale, à Mamer ou encore à Bettembourg, malgré la présence de figures nationales. De son côté, le député Charles Margue n’a pas réussi à arriver en tête à Lintgen. Petite consolation: la formation renforce sa position à Walferdange, avec trois sièges dont celui de la députée Jessie Thill.

Les petits partis ont quelques sièges

Alors qu’il partait avec 60 bourgmestres, le CSV a connu une soirée mouvementée, en attendant de voir ce qu’il adviendra du match très serré à Esch-sur-Alzette. Il devrait certes récupérer Diekirch, mais perdre Bettembourg et Clervaux, tenu par le président du Syvicol Emile Eicher. Serge Wilmes n’a pas non plus réussi son pari dans la capitale, l’un des grands objectifs du parti. «Les élections communales sont des scrutins locaux, avec des enjeux locaux. Nous restons à un niveau élevé», indique Claude Wiseler, président du parti.