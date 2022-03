Dylan Farrow : «Tout ce que dit Woody Allen est stratégie»

La fille de Woody Allen a réagi aux propos du cinéaste, qui se voit en égérie de #MeToo.

«Son véritable point de vue sur Weinstein et #MeToo était clair dès sa première réaction, lorsqu'il a défendu Weinstein, écrit-elle. Tout ce qu'il dit à présent n'est rien d'autre qu'une stratégie de relations publiques très bien huilée pour discréditer les accusations crédibles qui le visent. Nous sommes tous maintenant plus prudents et savons ce que peuvent faire les hommes puissants pour humilier et réduire au silence leurs victimes».