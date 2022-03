Deux morts : Tout comprendre à la double prise d'otages

La traque des auteurs présumés de l'attentat contre «Charlie Hebdo» a pris un tour dramatique vendredi, avec deux morts dans une fusillade avec un suspect lié aux frères Kouachi et une double prise d'otages.

Au moins deux personnes ont été tuées dans une fusillade qui a éclaté à la mi-journée dans une épicerie juive cours de Vincennes dans l'Est de Paris, où au moins cinq personnes ont été prises en otage. L'auteur de l'attaque serait également celui d'une autre fusillade mortelle la veille, dans laquelle une jeune policière municipale a été tuée et un employé blessé.

Les suspects sont retranchés et encerclés

Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, étaient de leur côté retranchés avec un otage dans les locaux d'une petite imprimerie de la zone industrielle de Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne. La petite ville est en état de siège, totalement bouclée par les forces de l'ordre. Des négociateurs ont «tenté d'établir un contact», selon le ministère de l'Intérieur. Des écoles ont été évacuées, alors que les commerces sont fermés et les habitants barricadés chez eux. Des hélicoptères survolent le site, encerclé par les hommes du GIGN, qui mènent l'opération appuyés par des équipes du Raid. «Nous avons des snipers sur le toit du dépôt», a expliqué Marcel Bayeul, responsable CGT d'une entreprise toute proche.