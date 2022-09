Antoine Griezmann : «Tout donner, pour les minutes que l'on me donne»

Antoine Griezmann a «zéro message» à envoyer, précise-t-il au micro de Canal Plus, après avoir marqué le but vainqueur à la 11e minute du temps additionnel face à Porto (2-1). Pas de message, «juste» dire «que je suis très heureux d'être ici, de jouer pour ce club, ce coach et ces supporters. J'ai envie de tout donner, pour les minutes que l'on me donne».