Accident spectaculaire près de Liège: «Tout est devenu noir devant mes yeux, un black-out total»

LIÈGE – Le footballeur Sofian Kiyine conduisait la voiture qui a fait une spectaculaire envolée et terminé sa course dans un gymnase non loin de Liège. Deux mois et demi après, il se confie pour la première fois.

La vidéo a fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux, tant par son aspect spectaculaire que par son côté miraculeux puisque personne n’a été gravement blessé, voire pire. Deux mois et demi après son incroyable accident, le footballeur de l’OHL (Oud-Heverlee Louvain ) Sofian Kiyine est sorti du silence.

Le 30 mars, il décide d’aller déjeuner au restaurant avec des amis à Tilleur, au sud-ouest de Liège. Dans l’après-midi, il dit ne boire que quelques verres de gin et reprend le volant pour rejoindre son domicile à Liège vers 19h.

Instagram

«Quand je suis monté dans ma voiture, je me sentais bien, tout à fait normal», a-t-il confié dans une interview à nos confrères de Het Laatste Nieuws, relayée par 7sur7. «Mais après avoir roulé pendant 15 minutes, j’ai eu un malaise (...) Je me souviens avoir ouvert et fermé ma fenêtre plusieurs fois. Je ne me sentais vraiment pas bien», ajoute-t-il.

«Je ne me souviens de rien»

«Si cela s’était produit à 50 kilomètres de chez moi, je me serais peut-être immédiatement arrêté sur le bas-côté de la route», poursuit-il mais comme il n’était pas très loin de chez lui, il décide de rester au volant. «À un moment donné, je roulais à 30 km/h sur la voie de gauche, j’ai vu une voiture me dépasser sur la droite et je me suis dit qu’il fallait que je m’arrête. Mais à ce moment-là, tout est devenu noir devant mes yeux. Un black-out total, raconte-t-il. «À partir de ce moment-là, je ne me souviens de rien jusqu’à ce que je reprenne conscience à l’hôpital».

Sa voiture a ensuite pris de la vitesse (entre 120 et 140 km/h) et fait un véritable vol plané pour terminer sa course dans une salle de sport de Flémalle. Les images ont fait le tour du monde et ont bouleversé le jeune homme originaire de Verviers qui les a visionnées quelques jours après l’accident. «J’étais vraiment sous le choc. Et tout de suite après, j’ai réalisé que j’aurais pu blesser des gens, voire les tuer. C’est comme si quelqu’un m’avait donné un coup de poing dans l’estomac. J’ai failli vomir et j’ai eu les larmes aux yeux».

Plus une goutte d'alcool

Il a pris conscience que tout ceci aurait pu virer au drame et a pris des décisions radicales, à commencer par ne plus boire une seul goutte d’alcool (NDLR: il avait 1,6 gramme d’alcool dans le sang selon l’enquête de police). Le footballeur de 25 ans ira aussi présenter ses excuses aux petits basketteurs qui fréquentent la salle de sport endommagée. «Il n’y a peut-être pas eu de blessés, mais je tiens quand même à m’excuser auprès de ces enfants».

Selon nos confrères de 7sur7, il va installer un éthylotest dans sa voiture, fera un stage à l’institut VIAS, un institut qui vise à améliorer la sécurité routière et ira faire du bénévolat au centre de réhabilitation pour les victimes de la route à Pellenberg. «Je veux vraiment montrer à ma famille, à mes coéquipiers, au club et aux supporters que je suis complètement différent de l’image que l’on a de moi aujourd’hui», conclut-il.

Un temps suspendu par son club, il a pu le réintégrer pour préparer la prochaine saison mais son employeur pourrait prendre d’autres sanctions en fonction des condamnations à venir du tribunal de police.