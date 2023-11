Tout est fini entre Camille et Nicolas Santoro

Camille et son époux, Nicolas, sont parents de six enfants.

Alors qu’ils semblaient vivre un bonheur sans nuage avec leurs six enfants, tout est terminé entre Camille et Nicolas Santoro, couple emblématique révélé en 2020 dans «Familles nombreuses: la vie en XXL» , sur TF1. Dimanche 5 novembre 2023, l’esthéticienne a annoncé la triste nouvelle sur Instagram. La rumeur d’une séparation d’avec son mari, gendarme de profession, circulait déjà depuis quelques jours. «Je trouve enfin la force de prendre la parole sur un sujet qui anime malheureusement un peu trop mes réseaux depuis quelques semaines. Sachez pour commencer qu’il n’a jamais été question de créer un buzz ou de faire durer le suspense. Vous comprendrez que tout ne se partage pas aussi facilement», a-t-elle d’abord expliqué.

La Française de 31 ans a ensuite été très claire sur sa situation sentimentale: «Vous nous voyez toujours ensemble car nous sommes une famille et nous le resterons à jamais… Cela fait plus d’un an que Nico et moi enchaînons les déceptions et les coups durs. Malheureusement, ces difficultés ont eu raison de nous. Nous nous sommes perdus. C’est une période de tristesse et de transition».