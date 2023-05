Politique au Luxembourg: «Tout est prêt pour les élections du 11 juin»

«Toute une organisation est en place pour les élections communales», assure Taina Bofferding (LSAP), ministre de l’Intérieur. Tout passera par le bureau centralisateur gouvernemental, dont elle a présenté le fonctionnement jeudi. Celui-ci sera composé de «80 fonctionnaires qui vont recevoir, puis saisir et publier les résultats» au fur et à mesure. «Tout est prêt, tout devrait fonctionner pour les élections du 11 juin», veut croire la socialiste.

La plupart des agents travailleront depuis le ministère. Mais certains seront dépêchés directement dans les bureaux de vote dans la capitale et à Esch-sur-Alzette, «afin que tout aille plus vite» dans ces communes où il y a beaucoup de votants et où le dépouillement prend toujours plus de temps, explique la ministre. Elle est confiante sur le fait que «cela aille vite dans les plus petites communes».