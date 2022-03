Bug informatique : Tout est revenu à la normale chez Facebook

La panne géante sur Facebook et ses filiales Messenger, Instagram et WhatsApp, provoquée mercredi, par une «opération de maintenance», a été réparée jeudi.

Un porte-parole de Facebook, qui s'exprimait aussi au nom d'Instagram et de WhatsApp, a expliqué qu'une «opération de maintenance» avait accidentellement provoqué une défaillance empêchant le partage de photos et de vidéos, ont rapporté des médias américains. Des milliers d'utilisateurs dans différentes régions du monde ont signalé des défaillances, principalement en Europe et en Amérique du Nord, selon DownDetector. Les particuliers, comme les entreprises et les organisations, ont été affectés. «Oui, nous sommes touchés par la panne Instagram, nous aussi, a tweeté la CIA avec humour. Non, nous ne l'avons pas provoquée. Non, nous ne pouvons pas vous dépanner. Avez-vous essayé d'éteindre et de relancer?».