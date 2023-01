Brésil : Tout juste investi, Lula signe des décrets sur les armes et l’Amazonie

Par le biais d’un décret publié lundi au Journal officiel, Lula a suspendu pour deux mois les nouveaux enregistrements d’armes et de munitions pour les chasseurs, collectionneurs et tireurs sportifs (regroupés sous le sigle CAC). Cette catégorie a vu son arsenal tripler sous le mandat de Bolsonaro, pour atteindre un million d’armes enregistrées. Lula a également limité les possibilités d’achat d’armes et de munitions pour certains usages autorisés et suspendu l’octroi de nouvelles licences pour les CAC et de nouveaux enregistrements pour les clubs et écoles de tir.