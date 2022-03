Buzz : Tout l'avion chante «Baby Shark» pour apaiser le petit garçon

Pour calmer un enfant qui pleurait, de nombreux passagers ont entonné la célébrissime chanson. La vidéo est devenue virale.

Tous les parents ont connu ou connaîtront un jour cette situation: de nombreux enfants sont assez angoissés à l'idée de monter dans un avion et il n'est pas facile de trouver une solution efficace. Le problème vient souvent des regards et des remarques des autres passagers, peu enclins à afficher leur solidarité.