Actrice luxembourgeoise - Tout le cinéma s'arrache Vicky Krieps

«Accepter le film d’Hélier, c’était fermer la porte à Hollywood», admet la Luxembourgeoise qui indique travailler «sans compromis»: «En tant qu’actrice, je n’ai pas envie de plaire» et «à Hollywood, j’avais l’impression qu’on ne me parlait pas à moi, Vicky, mais à l’image qu’ils avaient de moi». Les Américains l'ont notamment découverte en Alma Elson dans «Phantom Thread», six fois nommé aux Oscars et pour lequel son partenaire Daniel Day-Lewis a décroché la statuette de meilleur acteur.