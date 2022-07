Il va faire très chaud : Tout le Luxembourg bascule en alerte orange mardi

LUXEMBOURG – Il va faire très chaud, mardi, on le savait. MeteoLux confirme et vient de placer tout le Grand-Duché en alerte orange aux fortes chaleurs, mardi.

De 32 à 35°C dans le nord, de 34 à 38°C dans le sud. La journée de mardi sera un enfer, avec quelques degrés de plus que ce lundi déjà très chaud. MeteoLux a du coup placé tout le pays en alerte orange, à la grande chaleur, de 13h à 20h59. Le record absolu enregistré en juillet 2019 (39°C) pourrait être frôlé. L'année dernière, le mercure n'était monté, en juillet, que jusqu'à 26,4°C, en 2020, il avait atteint tout de même 35,1°C.

Cette vague de chaleur s'accompagne d'un autre risque: le taux d'ozone dans l'air. Le ministère de l'Environnement affirme que le seuil européen d'information de 180 microgrammes/m³ pourrait être dépassé dans les prochains jours, qui s'annoncent donc irrespirables.

Hydratez-vous, aérez la nuit!

MeteoLux accompagne son avis de grande chaleur par quelques conseils élémentaires. N'oubliez donc pas de fermer volets, rideaux et fenêtres pendant la journée. Et aérez la nuit, le mercure tombera dans une fourchette entre 17 et 19°C, de quoi vous remettre des températures de la journée, surtout si vous travaillez sur des chantiers ou dans des locaux non climatisés. Portez des vêtements légers et évitez de sortir aux heures les plus chaudes, de 11h à 21h.

Et si vous sortez, couvrez-vous la tête. Enfin, limitez autant que possible les activités physiques. Une telle chaleur peut en effet causer des problèmes de santé, surtout aux personnes âgées, enfants et personnes souffrant de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale. N'oubliez pas de vous hydrater. Et gare aux coups de chaud, qui se reconnaissent notamment par une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de têtes, des nausées, une soif intense, voire des convulsions et des pertes de connaissance.

Et si ça peut vous encourager un peu à passer le cap, les dernières prévisions de MeteoLux indiquent que vous pourrez souffler dès mercredi, quand le mercure tombera à des températures un peu plus raisonnables, entre 25 et 27°C.