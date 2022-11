Au Luxembourg: «Tout le monde aime faire la fête», mais l'alcool tue trop sur nos routes

L’objectif est de «faire évoluer les comportements par rapport à l’alcool». Celui-ci était en cause dans 17% des accidents graves et 38% des mortels l’an dernier. Des chiffres relativement stables au fil des années, mis à part l’année 2020, marquée par le confinement et les restrictions. Le risque d’accident est multiplié par 4,5 au-delà de 0,8g par litre de sang et par 16 au-delà de 1,5g, a rappelé le ministre, citant une étude allemande.