Pays-Bas : Tout le monde la prenait pour un mâle, c'était en fait un panda femelle

Lors d’un contrôle vétérinaire de routine, le plantigrade a surpris toute l’équipe de soigneurs du zoo d’Ouwehands, aux Pays-Bas. Et surtout son vétérinaire.

Un panda géant a surpris tout son monde dans un zoo néerlandais en se révélant être une femelle et non un mâle, comme cela avait été établi lors de la détermination du sexe du jeune animal en 2020. La découverte surprenante a suscité la stupéfaction générale au sein de l’équipe du zoo d’Ouwehands, au centre des Pays-Bas, à la suite d’un examen vétérinaire de routine sur l’animal, premier panda géant à être né dans le pays.

Entraînée comme un mâle pour de futurs accouplements

Quelques mois après sa naissance, le 1er mai 2020, Fan Xing a subi un court examen médical sans anesthésie qui devait être fait le plus rapidement possible pour réunir le bébé avec sa mère. Or, déterminer le sexe d’un panda géant est une tâche très difficile, a expliqué José Kok, surtout chez un bébé qui se débat. «Nous étions tellement convaincus que c’était un mâle que nous n’en avions jamais douté», a-t-elle raconté, encore stupéfaite, dans le talk-show OP1.