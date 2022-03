Tout le monde peut faire du moonwalk

Un site belge propose aux internautes d'envoyer une vidéo, sur laquelle ils font le célèbre pas de danse de Michael Jackson. Et voilà en un tour de bras (et de jambes) le moonwalk le plus long de tous les temps!

Studio Brussel, créateur du site « Eternal moonwalk » peut se frotter les mains. Son coup de pub a parfaitement réussi. Le site serait même "le sujet le plus 'twitté' dans le monde ce dimanche 5 juillet", a fait savoir Mortierbrigade, l’agence qui a créé le concept.

Le concept? Profitant de l’échos planétaire de la mort de Michael Jackson, le site propose à ceux qui veulent de poster une vidéo, où ils sont filmés en train d’imiter le fameux pas remis au goût du jour par le roi de la pop. Les films sont ensuite mis bout à bout.

De la mère de famille avec son bébé, un chien… chacun apporte sa touche perso. Objectif, créer le plus long moonwalk de tous les temps. Le film met du temps à se charger mais le jeu en vaut la chandelle. Alors à vous de jouer!